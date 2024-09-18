Нисикори получил wild card на «пятисотник» в Токио
Турнир ATP 500 в Токио объявил обладателей wild card.
Приглашения получили Кеи Нисикори, Йошихито Нишиока и Синтаро Мотидзуки.
Соревнования начнутся 25 сентября.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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