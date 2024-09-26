Нисикори о Чиличе: «Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации»

Кеи Нисикори прокомментировал победу над Марином Чиличем в первом круге в Токио.

Он обыграл чемпиона Ханчжоу со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

«Да, сегодня было несколько особенных моментов. В целом выступление здесь для меня всегда особенное, я давно тут не играл.

И встречи с Чиличем тоже [особенные]. Мы сыграли много потрясающих матчей. Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации. Очень рад, что сыграл против Марина и смог победить».