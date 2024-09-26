  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Нисикори о Чиличе: «Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации»
0

Нисикори о Чиличе: «Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации»

Кеи Нисикори прокомментировал победу над Марином Чиличем в первом круге в Токио.

Он обыграл чемпиона Ханчжоу со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

«Да, сегодня было несколько особенных моментов. В целом выступление здесь для меня всегда особенное, я давно тут не играл.

И встречи с Чиличем тоже [особенные]. Мы сыграли много потрясающих матчей. Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации. Очень рад, что сыграл против Марина и смог победить».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoМарин Чилич
logoКеи Нисикори
logoRakuten Japan Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Токио (ATP). 2-й круг. Хуркач поборется с Дрэйпером, Берреттини – с Фисом, Шелтон сыграет с Навоне, Эмбер – с Накашимой
26 минут назад
Пекин (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Кенин, Калинская – с Батист, Кудерметова встретится с Ван Синьюй, Потапова – с Миннен, Осака – с Путинцевой
31 минуту назад
Пекин (ATP). 1-й круг. Медведев сыграет с Монфисом, Рублев – с Каррено-Бустой, Сафиуллин поборется с Вавринкой, Хачанов – с Карбаллес-Баэной
35сегодня, 20:55
76-летний Тарпищев хочет переизбраться на пост главы Федерации тенниса России
7сегодня, 19:52
Синнер о камбэке в матче с Харри: «Он агрессивно принимал, поэтому было нелегко»
4сегодня, 18:04
Сегодня день рождения Серены Уильямс
5сегодня, 17:41
Рублев и еще шесть игроков топ-20 заявились на турнир в Базеле, Чилич и Опелка сыграют по защищенному рейтингу
4сегодня, 17:01
WTA не планирует проводить аналог Кубка Лэйвера
6сегодня, 16:19
Токио (ATP). Нисикори, Хуркач, Берреттини, Шелтон, Руне вышли во 2-й круг, Фриц, Циципас, Рууд выбыли
47сегодня, 15:42
Гауфф пригласила в команду бывшего тренера Шаповалова
3сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58