Нисикори о Чиличе: «Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации»
Кеи Нисикори прокомментировал победу над Марином Чиличем в первом круге в Токио.
Он обыграл чемпиона Ханчжоу со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
«Да, сегодня было несколько особенных моментов. В целом выступление здесь для меня всегда особенное, я давно тут не играл.
И встречи с Чиличем тоже [особенные]. Мы сыграли много потрясающих матчей. Я знаю, что ему было тяжело последние два года, я сам в похожей ситуации. Очень рад, что сыграл против Марина и смог победить».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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