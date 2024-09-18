Свитолина перенесла операцию на стопе

Элина Свитолина сообщила, что перенесла операцию на стопе.

«Всем привет 🦦

Итак, к сожалению, мой сезон-2024 – теперь закрытая страница, поскольку сегодня мне сделали операцию на стопе. Это было нужно, чтобы решить старую проблему, с которой я пыталась справиться и в этом году 🥴

Это та самая проблема, из-за которой я досрочно сезон в 2023-м и которая мне большую часть 2024 года. Справляться становилось все труднее, это влияло на меня все больше и больше не только в матчах и на тренировках, но и в повседневной жизни 🙄

Но сейчас… 😌

Я рада, что у меня есть возможность сосредоточиться на выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и снова соревноваться на самом высоком уровне 💪🏼

Хочу поблагодарить всех вас за сопереживание и поддержку в это непростое время. Ваша любовь и позитив для меня невероятно много значат, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году ✨

Сильно люблю. Элина❤️», – написала Свитолина.

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