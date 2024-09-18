Свитолина перенесла операцию на стопе
«Всем привет 🦦
Итак, к сожалению, мой сезон-2024 – теперь закрытая страница, поскольку сегодня мне сделали операцию на стопе. Это было нужно, чтобы решить старую проблему, с которой я пыталась справиться и в этом году 🥴
Это та самая проблема, из-за которой я досрочно сезон в 2023-м и которая мне большую часть 2024 года. Справляться становилось все труднее, это влияло на меня все больше и больше не только в матчах и на тренировках, но и в повседневной жизни 🙄
Но сейчас… 😌
Я рада, что у меня есть возможность сосредоточиться на выздоровлении и вернуться еще сильнее, чем раньше. Полна решимости сделать все возможное, чтобы вернуться на корт и снова соревноваться на самом высоком уровне 💪🏼
Хочу поблагодарить всех вас за сопереживание и поддержку в это непростое время. Ваша любовь и позитив для меня невероятно много значат, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году ✨
Сильно люблю. Элина❤️», – написала Свитолина.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий