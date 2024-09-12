Свитолина досрочно завершила сезон из-за травм

28-я ракетка мира Элина Свитолина больше не сыграет в 2024-м.

«У меня был неплохой сезон. Я уже закончила сезон сейчас, потому что травмировалась. Завершить и этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая то, что я была больше [времени] травмирована в этом сезоне.

Олимпиада прошла неплохо, к сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела, и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше», – цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

В этом году Свитолина дошла до финала в Окленде и до четвертьфинала на «Уимблдоне » и в Монтеррее.