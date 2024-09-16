Мугуруса о Надале: «Я думаю: «Почему ты все еще играешь? Поезжай домой, возьми яхту, плыви на Мальорку»

Гарбинье Мугуруса прокомментировала возможное завершение карьеры Рафаэля Надаля.

«Он уже готов [к завершению карьеры]. Его организм, голова, все...

Еще это время насладиться своим ребенком! Я видела, что каждый раз, когда он с сыном, он улыбается. Я думаю: «Почему ты все еще играешь? Поезжай домой, возьми яхту, плыви на Мальорку». Я думаю, он отдал все, что у него было.

Его тяжело узнать, он очень стеснительный. Мы немного говорили на премии Laureus в Мадриде. Он сказал, что это его последний сезон и все. Я не хочу задавать ему личные вопросы».