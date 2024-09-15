Синнер пришел на Кубок Дэвиса в Болонье
Янник Синнер пришел поболеть за сборную Италии на Кубке Дэвиса в Болонье.
Он пропустил групповой этап, чтобы полностью восстановиться после US Open.
Сегодня действующие чемпионы играют с Нидерландами.
Итальянцы уже гарантировали себе место в плей-офф.
Опубликовала: Любовь Энина
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