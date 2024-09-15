Синнер пришел на Кубок Дэвиса в Болонье

Янник Синнер пришел поболеть за сборную Италии на Кубке Дэвиса в Болонье.

Он пропустил групповой этап, чтобы полностью восстановиться после US Open.

Сегодня действующие чемпионы играют с Нидерландами.

Итальянцы уже гарантировали себе место в плей-офф.