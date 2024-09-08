Синнер и Музетти пропустят групповой этап Кубка Дэвиса
Первая ракетка мира Янник Синнер не сыграет на групповом этапе Кубка Дэвиса на следующей неделе.
«Янник сообщил, что готов участвовать в более поздних матчах в Болонье, но по договоренности с руководством федерации и его командой мы решили не привлекать его в сборную и дать ему возможность полностью восстановиться», – сказал капитан итальянцев Филиппо Воландри.
Полуфиналист «Уимблдона» и бронзовый медалист Парижа-2024 Лоренцо Музетти тоже пропустит турнир.
«После встречи с капитаном, командой и представителями федерации, где мы оценили мое текущее психофизическое состояние и проговорили цели, которые ставим до конца года, мы решили, что я не поеду в Болонью на Кубок Дэвиса. Это был трудный выбор, и мне очень жаль пропускать такой значимый турнир, потому что для меня очень важно представлять Италию.
Уверен, что ребята и команда готовы. Я буду болеть за них с той же страстью, с которой защищал цвета Италии в Париже, и надеюсь присоединиться к ним в Малаге [в ноябре]», – написал Музетти.
Итальянцы – действующие чемпионы Кубка Дэвиса. В среду они сыграют с Бразилией, в пятницу – с Бельгией, а в воскресенье – с Нидерландами.
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