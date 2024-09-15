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  • Валверду о допинг-скандале Синнера: «Рад, что для Янника и его команды все позади. Для них это точно был настоящий кошмар»
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Валверду о допинг-скандале Синнера: «Рад, что для Янника и его команды все позади. Для них это точно был настоящий кошмар»

Дани Валверду прокомментировал мнение Каспера Рууда о деле Янника Синнера.

Норвежец высказался в поддержку первой ракетки мира.

«Верно подмечено, Каспер.

Люди формируют мнение, не тратя время на то, чтобы прочитать дело или полностью разобраться в том, что именно произошло или как проходил процесс.

Рад, что для Янника и его команды все позади. Для них это точно был настоящий кошмар», – твитнул тренер Григора Димитрова.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @danielvallverdu
logoATP
logoДани Валверду
logoКаспер Рууд
logoЯнник Синнер
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