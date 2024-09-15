Валверду о допинг-скандале Синнера: «Рад, что для Янника и его команды все позади. Для них это точно был настоящий кошмар»
Дани Валверду прокомментировал мнение Каспера Рууда о деле Янника Синнера.
Норвежец высказался в поддержку первой ракетки мира.
«Верно подмечено, Каспер.
Люди формируют мнение, не тратя время на то, чтобы прочитать дело или полностью разобраться в том, что именно произошло или как проходил процесс.
Рад, что для Янника и его команды все позади. Для них это точно был настоящий кошмар», – твитнул тренер Григора Димитрова.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @danielvallverdu
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