Рууд о допинг-скандале Синнера: «Если ты прочитал документы и понимаешь, как устроен процесс в подобных делах, то понимаешь, что никакой дискриминации здесь нет»

Каспер Рууд высказался о допинговом скандале Янника Синнера.

«Если ты прочитал документы и понимаешь, как устроен процесс в подобных делах, то понимаешь, что никакой дискриминации здесь нет.

Защита Синнера была хороша в том, что он быстро – в течение 15 дней после положительного теста – смог объяснить, что произошло. Он довольно быстро понял, из-за чего это случилось.

Немногие спортсмены смогли объясниться в течение 15 дней, но Яннику это удалось. То, что он быстро выяснил, откуда в его организм попало вещество, и привел резонные доводы, играет в его пользу.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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