Рууд о допинг-скандале Синнера: «Если ты прочитал документы и понимаешь, как устроен процесс в подобных делах, то понимаешь, что никакой дискриминации здесь нет»
«Если ты прочитал документы и понимаешь, как устроен процесс в подобных делах, то понимаешь, что никакой дискриминации здесь нет.
Защита Синнера была хороша в том, что он быстро – в течение 15 дней после положительного теста – смог объяснить, что произошло. Он довольно быстро понял, из-за чего это случилось.
Немногие спортсмены смогли объясниться в течение 15 дней, но Яннику это удалось. То, что он быстро выяснил, откуда в его организм попало вещество, и привел резонные доводы, играет в его пользу.
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий