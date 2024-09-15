Джокович ел попкорн c дочкой после победы в домашнем матче Кубка Дэвиса
Новак Джокович ел попкорн со своей дочкой Тарой после разгрома Иоанниса Ксиласа на Кубке Дэвиса (6:0, 6:1).
Матч против грека продолжался 45 минут. Сегодня Джокович сыграет с Аристотелисом Таносом.
У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Djoko_UTD
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости