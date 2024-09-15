Джокович ел попкорн c дочкой после победы в домашнем матче Кубка Дэвиса

Новак Джокович ел попкорн со своей дочкой Тарой после разгрома Иоанниса Ксиласа на Кубке Дэвиса (6:0, 6:1).

Матч против грека продолжался 45 минут. Сегодня Джокович сыграет с Аристотелисом Таносом.

У Джоковича теперь есть абсолютно все титулы в теннисе. Уникальное величие