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Джокович на Кубке Дэвиса за 38 минут обыграл 770-ю ракетку мира

Новак Джокович в Белграде разгромил 770-ю ракетку мира Иоанниса Ксиласа – 6:0, 6:1. Матч Мировой группы I Кубка Дэвиса продолжался 38 минут.

Джокович 15-й раз в карьере отдал в полном матче один гейм или меньше. 

По итогам первого дня Сербия ведет у Греции 2:0. Миомир Кецманович обыграл №713 Аристотелиса Таноса – 6:3, 6:3.

Опубликовала: Любовь Энина
logoНовак Джокович
logoКубок Дэвиса
logoATP
ITF
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