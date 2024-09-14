Джокович на Кубке Дэвиса за 38 минут обыграл 770-ю ракетку мира
Новак Джокович в Белграде разгромил 770-ю ракетку мира Иоанниса Ксиласа – 6:0, 6:1. Матч Мировой группы I Кубка Дэвиса продолжался 38 минут.
Джокович 15-й раз в карьере отдал в полном матче один гейм или меньше.
По итогам первого дня Сербия ведет у Греции 2:0. Миомир Кецманович обыграл №713 Аристотелиса Таноса – 6:3, 6:3.
Опубликовала: Любовь Энина
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