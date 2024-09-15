Макинрой об Алькарасе: «На его месте я бы отдыхал следующие два месяца»
Джон Макинрой считает, что Карлосу Алькарасу нужно досрочно завершить сезон.
«Для меня Алькарас как «Феррари». В его возрасте не видел никого лучше. Думаю, ему нужно больше отдыхать. Нужно брать перерывы подольше и лучше выбирать турниры, чтобы лучше показывать себя на конкретных турнирах.
Например, у него еще не было успешных выступлений в Австралии. На его месте я бы отдыхал следующие два месяца. Он провалился на US Open из-за усталости, а не из-за игры».
«Я не меняюсь. И это проблема». Алькарас грустит после вылета с US Open
Алькарас выиграл 2 «Шлема» в 2024-м. Так почему он в рейтинге ниже Зверева?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis-infinity.com
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