Макинрой об Алькарасе: «На его месте я бы отдыхал следующие два месяца»

Джон Макинрой считает, что Карлосу Алькарасу нужно досрочно завершить сезон.

«Для меня Алькарас как «Феррари». В его возрасте не видел никого лучше. Думаю, ему нужно больше отдыхать. Нужно брать перерывы подольше и лучше выбирать турниры, чтобы лучше показывать себя на конкретных турнирах.

Например, у него еще не было успешных выступлений в Австралии. На его месте я бы отдыхал следующие два месяца. Он провалился на US Open из-за усталости, а не из-за игры».

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