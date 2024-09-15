Гвадалахара (WTA). 1/2 финала. Осорио сыграет с Гадеки, Гарсия – с Фрех
Каролин Гарсия поборется с Магдаленой Фрех в полуфинале в Гвадалахаре.
Сетка здесь.
Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER
Гвадалахара, Мексика
9 – 15 сентября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
Полуфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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