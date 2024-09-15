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Гвадалахара (WTA). 1/2 финала. Осорио сыграет с Гадеки, Гарсия – с Фрех

Каролин Гарсия поборется с Магдаленой Фрех в полуфинале в Гвадалахаре.

Сетка здесь.

Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER

Гвадалахара, Мексика

9 – 15 сентября 2024

WTA 500

Призовой фонд – $922 573

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoWTA
logoКаролин Гарсия
Магдалена Фрех
Оливия Гадеки
Камила Осорио
Guadalajara Open Akron
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