Сеул (WTA). Касаткина, Самсонова, Шнайдер начнут со 2-го круга, Кудерметова сыграет с Чжан Шуай

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Сеуле, который начнется 16 сентября.

Дарья Касаткина (1), Людмила Самсонова (2), Беатрис Хаддад Майя (3) и Диана Шнайдер (4) начнут со второго круга.

На Касаткину выйдет Слоун Стивенс или Хейли Батист, на Самсонову – Вероника Кудерметова или Чжан Шуай. Шнайдер встретится с Пэк Таён или квалифаером.

Екатерина Александрова (7) сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь .