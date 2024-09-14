Сеул (WTA). Касаткина, Самсонова, Шнайдер начнут со 2-го круга, Кудерметова сыграет с Чжан Шуай
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Сеуле, который начнется 16 сентября.
Дарья Касаткина (1), Людмила Самсонова (2), Беатрис Хаддад Майя (3) и Диана Шнайдер (4) начнут со второго круга.
На Касаткину выйдет Слоун Стивенс или Хейли Батист, на Самсонову – Вероника Кудерметова или Чжан Шуай. Шнайдер встретится с Пэк Таён или квалифаером.
Екатерина Александрова (7) сыграет с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
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