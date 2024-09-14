17-летняя Корнеева вышла в парный финал на первом турнире за семь месяцев
В финале парного турнира в Монастире сыграют три россиянки: Анастасия Захарова и Алина Корнеева встретятся с Анной Блинковой и Майар Шериф.
Захарова и Корнеева за три предыдущих матча не отдали ни сета, в полуфинале они прошли Елену Приданкину и Алену Фалей – 6:3, 6:4.
17-летняя Корнеева проводит первый турнир с февраля. В апреле она перенесла операцию на левой кисти. В одиночной квалификации в Монастире она проиграла во втором круге Марии Тимофеевой.
Блинкова и Шериф отдали на турнире один сет, в полуфинале они разгромили Екатерину Яшину и Аниту Хусарич – 6:1, 6:2.
Блинкова четвертый раз вышла в парный финал на уровне WTA, Захарова и Шериф – третий, Корнеева – первый. Титул есть только у Блинковой (Рабат-2018 с Иоаной-Ралукой Олару).
Опубликовала: Любовь Энина
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