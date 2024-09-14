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Рууд в Кубке Дэвиса проиграл 159-й ракетке мира Роше

Девятая ракетка мира Каспер Рууд в Мировой группе I Кубка Дэвиса уступил №159 Энрике Роше – 3:6, 4:6.

Рууд проиграл сопернику из-за пределов топ-150 впервые с октября 2022-го. Тогда в Базеле его выбил №194 Стэн Вавринка.

Роша впервые встречался с представителем топ-40. До этого соперником с самым высоким рейтингом, которого он обыгрывал, был №43 Бернабе Сапата Мираллес.

Счет между Норвегией и Португалией 1:1. Сегодня Рууд должен встретиться с №157 Джейме Фарией, а Роша – с №737 Николаем Будковом Кьером.

Опубликовала: Любовь Энина
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoКаспер Рууд
Энрике Роша
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