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Касаткина о том, что бы сделала, если бы правила миром: «Я бы сразу прекратила все войны»

Дарья Касаткина рассказала, что стала увереннее в себе.

– Чем в себе вы гордитесь больше всего?

– Тем, что не боюсь высказывать свои мысли и остаюсь собой. Да, в этом смысле я горжусь человеком, которого вижу в зеркале.

– Любопытно, что вы это сказали, потому что вот следующий вопрос: вы считаете себя человеком, который открыто высказывает свое мнение, или вы просто честны и прямолинейны?

– Чаще всего я просто отвечаю на конкретный вопрос и озвучиваю свои мысли. Я не боюсь говорить что думаю, вот, пожалуй, и все.

– Вы уверенный в себе человек или все же немного застенчивый?

– Когда как, зависит от дня. Иногда бываю уверена в себе, иногда – нет; зависит от ситуации и людей вокруг. К сожалению, я не всегда такая, зависит от обстоятельств, но я становлюсь увереннее, чем раньше, и это хороший знак.

– В песне группы Coldplay есть строчка: «Так было, когда я правил миром». Что бы вы сделали, если бы вам довелось править миром?

– Я бы сразу прекратила все войны. Я знаю, что все не так просто, но мы ведь представляем невозможное, поэтому вот чего я хочу в первую очередь, – сказала Касаткина в интервью We are tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoДарья Касаткина
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