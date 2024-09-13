Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал теннисной славы
Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова заняла первое место в голосовании на включение в Международный зал теннисной славы. Она опередила Боба и Майка Брайанов и Дэниэла Нестора.
Голосование болельщиков – один из двух этапов выборов в Зала славы. Далее проголосует комиссия, состоящая из журналистов, историков и членов Зала славы. Победив в голосовании болельщиков, Шарапова получит дополнительные 3% к общему количеству голосов. Чтобы войти в Зал славы, кандидат должен получить 75% голосов. Итоги будут объявлены в конце октября.
Шарапова может стать третьим представителем России в Зале славы тенниса. Ранее там оказались Марат Сафин (включен в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisfame.com
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