Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал теннисной славы

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова заняла первое место в голосовании на включение в Международный зал теннисной славы. Она опередила Боба и Майка Брайанов и Дэниэла Нестора .

Голосование болельщиков – один из двух этапов выборов в Зала славы. Далее проголосует комиссия, состоящая из журналистов, историков и членов Зала славы. Победив в голосовании болельщиков, Шарапова получит дополнительные 3% к общему количеству голосов. Чтобы войти в Зал славы, кандидат должен получить 75% голосов. Итоги будут объявлены в конце октября.

Шарапова может стать третьим представителем России в Зале славы тенниса. Ранее там оказались Марат Сафин (включен в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).