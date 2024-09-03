Шарапова номинирована на введение в Зал теннисной славы в Ньюпорте

Мария Шарапова может войти в Зал теннисной славы в Ньюпорте в 2025-м.

Для введения россиянки необходимо, чтобы она набрала минимум 75% голосов жюри. На официальном сайте Зала теннисной славы открыто голосование для болельщиков, по итогам которого кандидаты получат дополнительные проценты к изначальным.

Шарапова – экс-первая ракетка мира, чемпионка пяти турниров «Большого шлема» и обладательница карьерного Большого шлема. Помимо нее, номинированы также братья Майк и Боб Брайаны и Дэниэл Нестор.