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Шарапова номинирована на введение в Зал теннисной славы в Ньюпорте

Мария Шарапова может войти в Зал теннисной славы в Ньюпорте в 2025-м.

Для введения россиянки необходимо, чтобы она набрала минимум 75% голосов жюри. На официальном сайте Зала теннисной славы открыто голосование для болельщиков, по итогам которого кандидаты получат дополнительные проценты к изначальным.

Шарапова – экс-первая ракетка мира, чемпионка пяти турниров «Большого шлема» и обладательница карьерного Большого шлема. Помимо нее, номинированы также братья Майк и Боб Брайаны и Дэниэл Нестор.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Зала теннисной славы в Ньюпорте
logoМария Шарапова
logoБоб Брайан
logoМайк Брайан
logoATP
logoWTA
logoДэниэл Нестор
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