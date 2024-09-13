Рублев снялся с турнира в Ханчжоу

Шестая ракетка мира Андрей Рублев снялся с турнира ATP 250 в Ханчжоу. Его заменит Закари Свайда .

Ранее от участия в соревнованиях также отказались Маттео Берреттини и Себастьян Корда .

Турнир пройдет 18-24 сентября.