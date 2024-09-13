Рублев снялся с турнира в Ханчжоу
Шестая ракетка мира Андрей Рублев снялся с турнира ATP 250 в Ханчжоу. Его заменит Закари Свайда.
Ранее от участия в соревнованиях также отказались Маттео Берреттини и Себастьян Корда.
Турнир пройдет 18-24 сентября.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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