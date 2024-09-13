Эмбер пожаловался на календарь тура: «Ты еле доигрываешь и тут же входишь в новый сезон. Нет времени даже на тренировочный блок»

18-я ракетка мира Юго Эмбер пожаловался на календарь ATP-тура.

«Двухнедельные «Мастерсы» утомляют. Нам говорят, что так мы больше зарабатываем, но это неправда. Чем дольше длится турнир, тем больше мы тратим на команду. И психологически сильнее выматываешься, а потом это сказывается.

С [тяжелыми] мячами и покрытиями, которые постоянно замедляются, становится все сложнее и сложнее. Сезон заканчивается в начале декабря и начинается с United Cup уже 27-го числа. Ты еле доигрываешь и тут же входишь в новый сезон. Нет времени даже на тренировочный блок.

Думаю, в следующем году мне стоит получше планировать календарь. Но тур не дает делать передышки – мы всегда думаем о чемпионской гонке и об обязательных турнирах. ATP с этим плохо справляется».

Теннисисты весь год жалуются на мячи – они приводят к травмам, не дают нормально играть и вообще плохие