Эмбер пожаловался на календарь тура: «Ты еле доигрываешь и тут же входишь в новый сезон. Нет времени даже на тренировочный блок»
«Двухнедельные «Мастерсы» утомляют. Нам говорят, что так мы больше зарабатываем, но это неправда. Чем дольше длится турнир, тем больше мы тратим на команду. И психологически сильнее выматываешься, а потом это сказывается.
С [тяжелыми] мячами и покрытиями, которые постоянно замедляются, становится все сложнее и сложнее. Сезон заканчивается в начале декабря и начинается с United Cup уже 27-го числа. Ты еле доигрываешь и тут же входишь в новый сезон. Нет времени даже на тренировочный блок.
Думаю, в следующем году мне стоит получше планировать календарь. Но тур не дает делать передышки – мы всегда думаем о чемпионской гонке и об обязательных турнирах. ATP с этим плохо справляется».
Теннисисты весь год жалуются на мячи – они приводят к травмам, не дают нормально играть и вообще плохие
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