Швентек не сыграет в Сеуле. С турнира снялись все игроки топ-10
Первая ракетка мира Ига Швентек не сыграет на турнире WTA 500 в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.
С турнира снялись все игроки топ-10. Ранее от участия отказались Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Эмма Наварро. Первой сеяной должна стать №13 Дарья Касаткина.
В топ-10 женского тура – две дочки миллиардеров. А какие родители у остальных?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisAsia
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости