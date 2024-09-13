  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Швентек не сыграет в Сеуле. С турнира снялись все игроки топ-10

Первая ракетка мира Ига Швентек не сыграет на турнире WTA 500 в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.

С турнира снялись все игроки топ-10. Ранее от участия отказались Джессика Пегула, Елена Рыбакина и Эмма Наварро. Первой сеяной должна стать №13 Дарья Касаткина.

В топ-10 женского тура – две дочки миллиардеров. А какие родители у остальных?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisAsia
logoWTA
logoKorea Open
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Германия и США первыми вышли в плей-офф Кубка Дэвиса
34 минуты назад
Тони Надаль о Синнере: «Сегодня он стал практически непобедимым для подавляющего большинства соперников. Но игра Алькараса мне все еще нравится больше»
357 минут назад
Сегодня день рождения Горана Иванишевича
сегодня, 09:32
Кубок Дэвиса. США обыграли Словакию, Великобритания встретится с Аргентиной, Италия – с Бельгией, Франция – с Испанией
сегодня, 09:15Live
Новак Джокович: «Поражения в полуфиналах Олимпиад были самыми тяжелыми в моей карьере»
3сегодня, 08:33
Димитров сыграет на Кубке Лэйвера вместо Надаля
3сегодня, 07:19
Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола против №155 Стакушич
5сегодня, 07:05
Гвадалахара (WTA). Рахимова, Бузкова, Гарсия вышли в 1/4 финала, Кудерметова, Остапенко, Коллинс выбыли
49сегодня, 06:09
Монастир (WTA). Соррибес-Тормо, Бронцетти, Картал вышли в 1/4 финала, действующая чемпионка Мертенс выбыла
2сегодня, 06:05
Надаль о пропуске Кубка Лэйвера: «Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами»
17вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
21 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58