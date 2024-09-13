Швентек не сыграет в Сеуле. С турнира снялись все игроки топ-10

Первая ракетка мира Ига Швентек не сыграет на турнире WTA 500 в Сеуле, который пройдет на следующей неделе.

С турнира снялись все игроки топ-10. Ранее от участия отказались Джессика Пегула , Елена Рыбакина и Эмма Наварро . Первой сеяной должна стать №13 Дарья Касаткина .

В топ-10 женского тура – две дочки миллиардеров. А какие родители у остальных?