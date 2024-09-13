В топ-10 женского тура – две дочки миллиардеров. А какие родители у остальных?

Кто есть кто.

С 9 сентября в топ-10 рейтинга WTA сразу две теннисистки из семей с миллиардными состояниями. А чем еще занимаются родители сильнейших игроков мира?

Ига Швентек

Мама первой ракетки мира Иги Швентек Дорота – ортодонт, а отец Томаш – бывший спортсмен. В 1988-м на Олимпиаде в Сеуле его команда заняла седьмое место в соревнованиях по академической гребле в четверках парных. Дорота и Томаш в разводе.

Ига и ее старшая сестра Агата начали играть в теннис, потому что этот спорт нравился отцу. Сам Томаш не играл профессионально: «Я вижу хорошую или плохую игру, но это мои выводы, которые не всегда совпадают с наблюдениями профессионалов. Иногда, когда я что-то замечаю, мы с Игой немного обсуждаем. Но я не лезу в работу тренеров или не пытаюсь казаться умнее их».

Они с Игой нечасто видятся вживую, но всегда на связи и списываются после матчей. Томаш редко приходит на трибуны: дома комфортнее, потому что можно выплескивать эмоции. Когда он сидит в ложе, каждый взгляд или жест видит Ига. «Бывают матчи, когда я очень нервничаю. Одно дело дома перед телевизором, когда можно просто прикрыть глаза, и совсем другое – на матче. Когда я сидел на трибунах, у меня был пульс 120, а встать и уйти было нельзя», – рассказывал Томаш про «Ролан Гаррос»-2023.

В прошлом году Швентек участвовал в организации турнира WTA в Варшаве.

Ига благодарит отца за то, что он привил ей дисциплину и строго следил за режимом. Он отводил ее на тренировки, даже когда ей хотелось поиграть с одноклассниками. «Он всегда был рядом и верил в меня. Он научил меня профессионализму, – говорит Швентек. – Отец был голосом в моей голове, который всегда вел меня правильным путем». О маме Ига не рассказывает.

За последние четыре года Дорота дала два интервью, которые сразу разлетелись на цитаты по польским медиа.

«Чтобы поддержать человека, необязательно быть рядом физически, – считает Дорота. – Я была работающей мамой, и приходилось все успевать, чтобы обе дочки всестороннее развивались. Благодаря этому у них каждый год были поездки на зимние и летние каникулы, они могли путешествовать по Польше и Европе и заниматься спортом. Это позволило удовлетворить все их потребности и стремления. Не только спортивные».

Она говорит, что мало общается с Игой, но всегда поздравляет с ее титулами, обычно по электронной почте. «Ига часто бывает за границей, у нее очень плотный график и много обязанностей. Она занята своими профессиональными делами. Я это понимаю. Кроме того, она взрослая и сама строит отношения с другими людьми. Помимо расстояния между нами и плотного рабочего графика, на отношения влияют и семейные факторы, но я не хочу углубляться в эту тему».

Агата Швентек не стала теннисисткой, а пошла по маминым стопам и работает в Варшаве стоматологом.

Арина Соболенко

Родители трехкратной чемпионки «Больших шлемов» – Юлия и Сергей.

Юлия активно ведет инстаграм, где показывает фото из путешествий, поздравляет Арину с титулами и иногда рассказывает о детстве дочек.

Сергей до 18 лет занимался хоккеем, был вратарем, но потом попал в аварию и не рискнул возвращаться в профессиональный спорт. Именно он привел Арину в теннис. По ее словам, отец проезжал мимо теннисных кортов и решил, что стоит попробовать.

29 ноября 2019 года Соболенко умер. «В свои 43 года он был сильным и здоровым, рассказала Арина. – Осенью у него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз его забрали в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало».

Победив на US Open, Арина призналась, что после смерти отца поставила цель вписать фамилию их семьи в историю тенниса.

Джессика Пегула

Родители финалистки US Open Джессики Пегулы – Ким и Терри.

Ким родилась в Сеуле. Биологические родители оставили ее рядом с полицейским участком, и девочка оказалась в приюте. Когда Ким было пять лет, ее удочерили американцы Ральф и Мэрилин Керр.

Терри родился в семье шахтера и изучал нефтегазовое дело в Университете штата Пенсильвания. После выпуска он поработал в двух нефтяных компаниях, а в 1983-м одолжил у семьи и друзей 7,5 тысяч долларов, купил землю на сланцевой формации Марцеллус в штате Нью-Йорк и открыл нефтегазовую компанию East Resources.

Ким окончила университет в Хоутоне и хотела сделать карьеру журналистки. После выпуска она планировала отправиться на Аляску, чтобы поработать в рыболовецком лагере. На поездку нужны были деньги, и тогда Ким, которая была официанткой в «Макдоналдсе», пришла устраиваться в ресторан Old Library в Олеане. В тот же день там обедал Терри, они разговорились и обменялись контактами.

После нескольких свиданий Пегула упомянул о вакансии в его компании. «Он сказал: «Знаешь, мне нужен человек в East». Но мне кажется, что он это выдумал», – со смехом вспоминала Ким. В 1993-м они поженились.

У Терри пятеро детей: Майкл и Лора от первого брака и Джессика, Келли и Мэттью от второго.

В 2010-м Пегула продал нефтегазовый бизнес за 4,7 миллиарда долларов и вложил 102 млн в строительство ледовой арены на территории родного университета.

В 2011-м они с Ким за 189 млн долларов купили хоккейную команду «Баффало Сейбрз», а в 2014-м за 1,4 миллиарда – команду НФЛ «Баффало Биллс». Чтобы оформить вторую сделку, пришлось перебить предложения Дональда Трампа и Джона Бон Джови. Ким стала первой женщиной-президентом одновременно команд НХЛ и НФЛ.

С тех пор стоимость обеих команд сильно выросла: «Сейбрз» теперь оцениваются в 750 млн, а «Биллс» – в 4,2 млрд.

Также Пегуле принадлежат две команды Национальной лиги по лакроссу. Помимо спорта, Пегула инвестирует в недвижимость в Баффало, владеет акциями музыкального лейбла Black River Entertainment и в 2022-м основал компанию по финансовому консалтингу Bison Wealth.

На момент написания текста он занимает 375-е место в лайв-списке Forbes с состоянием 7,7 млрд долларов.

Пегула слишком нервничает на матчах дочки, поэтому обычно не приходит на трибуны, но на US Open он изменил своим правилам и вживую посмотрел ее полуфинал против Каролины Муховой.

«На корте мы с папой как две разные стихии – не очень хорошо сочетаемся, – признавалась Джессика. – Но он всегда меня мотивировал. Упорно работай, всегда упорно работай, всегда можно кого-то превзойти и все в таком духе. Он очень старой закалки. А мама больше помогала вне корта, занималась моим здоровьем: диета, восстановление, тренировки и все такое».

«Мы всегда говорим, что Джессика – наша первая и любимая спортивная команда», – шутила Ким, после того как дочь выиграла дебютный титул.

Летом 2022-го Ким пережила остановку сердца, которая привела к нарушениям работы мозга. «У нее сильная экспрессивная афазия и серьезные проблемы с памятью. Она может читать, писать и довольно хорошо понимает, но ей трудно подобрать слова, чтобы ответить», – рассказывала Джессика. Мама Пегулы продолжает реабилитацию и смотрит ее матчи по телевизору.

«У мамы остановилось сердце». Дочь миллиардера Пегула о лучшем годе карьеры и худшем – жизни

Елена Рыбакина

Отец Елены Андрей Рыбакин 10 лет был эфирным продюсером «НТВ-Плюс», а до этого работал на Первом канале. «У меня была очень интересная работа, которую я любил. Но вместо «НТВ-Плюс» создали «Матч ТВ», поменялась руководящая команда, и новым начальникам я не подошел. Тогда это для меня был удар. И для семьи, для теннисного воспитания дочери», – рассказал Рыбакин в интервью «Спорт-Экспрессу».

До тенниса Елена занималась фигурным катанием и спортивной гимнастикой. На корты ее привел отец, который в юности тоже играл. «В теннисе мне первое время не нравилось, но позже я начала тренироваться три раза в неделю, втянулась», – вспоминала будущая чемпионка «Уимблдона» .

Во время работы на телевидении Рыбакин в обеденный перерыв ходил в Останкинский парк, где были корты. Там он познакомился с тренером Дарьей Захаровой, с которой потом не раз консультировался.

По финансовым причинам до 18 лет Елена почти всегда путешествовала одна. Каждому из родителей удавалось вырваться на турниры по три-четыре раза в год. В интервью «СЭ» Рыбакин рассказал о своеобразном соревновании: «Мы не так много ездили на турниры, всегда по отдельности, и конкурировали между собой – кто лучше выступит с Леной. Но теперь все рекорды побила наша старшая дочь, которая поехала с ней на «Уимблдон» и привезла титул на турнире «Большого шлема».

Про маму Елены почти ничего не известно. В интервью «СЭ» Рыбакин упомянул, что у Елены мамин спокойный характер, а он более эмоционален.

Родители активно занимались карьерой Елены, пока ей не исполнилось 19 лет. После этого главную роль взял на себя тренер.

«Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда верили в меня и меня поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы», – делилась Рыбакина.

Жасмин Паолини

Родители Паолини – Жаклин и Уго. Жаклин родилась в Лодзе в семье мамы-польки и папы-ганца. Получив образование, она вместе с двоюродным братом Адриано переехала в Тоскану и устроилась официанткой в бар, которым владел Уго. Вскоре они поженились. Позже Жаклин работала преподавателем танцев.

Жасмин пришла в теннис благодаря дяде. «Я мало что понимаю в теннисе, а вот Адриано без ума от тенниса, именно благодаря ему Жасмин начала заниматься, он знает всех игроков прошлого и до сих пор выходит на корт», – говорит отец Паолини.

Когда Жасмин была маленькой, мама говорила с ней по-польски. Практиковать язык можно было и во время поездок к родственникам. Теперь Паолини даже дает интервью на польском, но волнуется и может случайно вставить английское слово.

Жаклин считает, что дочка похожа на нее: «У меня крутой нрав, я с характером. Но меня легко растрогать». Увидев, что дочка плачет после выхода в финал «Уимблдона», Жаклин тоже не сдержалась. Уго согласен, что у Жасмин мамин темперамент: «Она, как поезд: когда у нее есть цель, она не остановится».

Коко Гауфф

Родители Коко Гауфф тоже занимались спортом. Мама Кэнди в детстве занималась гимнастикой, а потом увлеклась пятиборьем (пока училась в школе, стала пятикратной чемпионкой Флориды) и бегом с барьерами. Отец Кори играл в баскетбол за Университет штата Джорджия.

Родители хотели, чтобы Коко пробовала разные виды спорта. В шесть лет она остановилась на теннисе. Когда Коко училась во втором классе, родители поняли, что у девочки есть потенциал. Кэнди тогда работала учителем, а Кори – в сфере здравоохранения. Они последовательно уволились: сначала мама занялась домашним обучением Коко, а потом отец стал ее тренером. Для экономии семья переехала из Атланты во Флориду к родителям Кэнди.

Кори погрузился в истории игроков, которые уже в молодом возрасте выигрывали «Большие шлемы»: Дженнифер Каприати, Мартина Хингис, сестры Уильямс. «Я проанализировал ситуацию каждой и проследил, на каком уровне они были в определенном возрасте, что делали. Я задавал много вопросов, потому что меня беспокоило выгорание. Правильно ли я поступаю? – вспоминал Кори. – Я учился, чтобы мы были готовы: если она достигнет этих целей, мы сможем ей правильно помочь».

Кэнди выбрала другой подход: «Пусть муж будет тренером, а я – заботливой мамой, с которой можно поговорить, если ей больно или она плачет».

Родители регулярно приходят на матчи Коко. Во время четвертьфинала US Open-2023 Кори так волновался, что ушел из ложи и стал наворачивать круги вокруг стадиона. В итоге Коко разгромила Алену Остапенко 6:0, 6:2.

После победы на «Большом шлеме» Гауфф поблагодарила родителей: «Сегодня я впервые увидела, как папа плачет. Спасибо, что верили в меня с самого начала».

У Коко два брата: 14-летний Коди и 9-летний Кэмерон. Старший занимается бейсболом, а младший – американским футболом. Гауфф-старший признается, что родителям нескольких спортсменов трудно, потому что они не могут присутствовать на каждой игре детей.

Гауфф рада, что родители часто ездят с ней на турниры. Они не только болеют за нее, но и они помогают с бытовыми вопросами, такими как стирка. По словам Коко, большая часть забот лежит на маме: она держит их с папой «под контролем», потому что они бывают рассеяны. «Они моя поддержка. Они помогают мне не забыть одежду и тому подобное, а папа по-прежнему присылает мне разборы перед каждым матчем. Но, скорее, мама – это просто мама. А папа – просто папа, не считая разборов», – говорит Коко.

Циньвэнь Чжэн

Родители Циньвэнь Чжэн хотели, чтобы она была активной. Ее отец Цзяньпин занимался легкой атлетикой. Прежде чем выбрать теннис, Циньвэнь ходила на настольный теннис, бадминтон и баскетбол.

Цзяньпин можно назвать приверженцем так называемого «тигриного воспитания», при котором детям устанавливают жесткие правила и ставят перфекционистские цели.

С самого рождения Циньвэнь отец хотел, чтобы она была лучшей во всем. «Как только она начала ползать, я сказал ей, что она должна ползать быстрее других. Нужно критически оценивать своих детей, – говорит Цзяньпин. – Мы с детства прививали ей определенный дух. Нужно работать на пределе возможностей, ведь теннис – это сильная сторона европейцев и американцев, а не азиатов».

У них не было телевизора и почти не было мебели в гостиной, чтобы в любое время можно было потренироваться. Ближайший к дому корт находился на холме, поэтому каждый день после школы Циньвэнь поднималась в гору, чтобы сыграть с отцом или с кем-то еще. Она играла часами, и, если проигрывала, отец даже заставлял ее бегать, чтобы подумать о результате.

«Отец меня сильно подстегивал. Я не отдыхала даже на китайский Новый год. Он заставлял бегать по лестнице, чтобы тело работало. В 14-15 лет у меня наконец бывало два-три дня отдыха. Своим успехом я во многом обязана родителям. Они привили мне дисциплину и помогли сосредоточиться на мечте, – вспоминала Циньвэнь. – Они всегда в меня верили. Когда мне было девять или десять лет, они сказали, что я выиграю «Шлем».

Когда Циньвэнь было восемь лет, отец решил отправить ее в Ухань для работы с тренером более высокого уровня. Она успешно прошла просмотр, отец сказал, что она останется в теннисном центре в 200 километрах от дома и будет видеться с родителями раз в две недели. Позже родители сняли дом рядом с тренировочной базой, и бабушка осталась там, а родители по-прежнему приезжали раз в неделю или две.

Когда Циньвэнь было 12, мама уволилась с работы, чтобы быть вместе с дочкой. Мама следила за режимом дня и питанием. В рационе Циньвэнь не было газировки и вредных перекусов, она ела исключительно курицу с брокколи.

Цзяньпин занимался внешней торговлей, стройматериалами и автозапчастями. Ходили слухи, что, когда Чжэн начала профессионально заниматься теннисом, ему пришлось продать дом в родном городе.

«Без них я бы не справилась, потому что они приняли важные решения в моей карьере. Например, они очень рано отправили меня знакомиться с миром, – говорит Циньвэнь. – Они меня поддерживают и пошли на большие жертвы ради моей карьеры».

После победы на Олимпиаде Чжэн рассказала, как отец сдержанно отреагировал на ее успех: «Знаю, что глубоко внутри он невероятно гордится, но мне это особо не показывает. Он начал говорить: «Сейчас мы предпринимаем следующие шаги, сейчас у нас новый путь. Еще есть мечты, за которые стоит побороться. Продолжай упорно трудиться». Он с самого детства всегда меня учил, что если не работать в молодости, то пропустишь половину жизни. Потому что когда много трудишься и в то же время получаешь от этого удовольствие, это идет тебе на пользу».

Новая мечта – титул на «Большом шлеме».

Эмма Наварро

Родителей Эммы Наварро зовут Келли и Бен.

Бен родом из Массачусетса. Он сын Фрэнка Наварро, игравшего в американский футбол на университетском уровне и позже тренировавшего студенческие команды.

Бен изучал финансы в Университете Род-Айленда и работал в Chemical Bank, Goldman Sachs и Citigroup. В 1998-м Наварро основал Sherman Financial Group. Принадлежащая Sherman компания Credit One выдала больше 18 млн кредитных карт. Его компании критиковали за агрессивную практику взыскания долгов.

В 2018 году Наварро претендовал на команду НФЛ «Каролина Пантерз», но проиграл хедж-фондовому магнату Дэвиду Тепперу. В 2019-м он купил компанию, владеющую турниром в Чарлстоне, а в 2022-м за 300 млн долларов – турнир в Цинциннати. Также ему принадлежит теннисный клуб в Южной Каролине, где прошло три национальных чемпионата среди юниоров и шесть женских турниров ITF.

За последние четыре года Наварро потратил больше 350 млн долларов на покупку недвижимости в Чарлстоне, включая стадион и крупнейший в городе отель. На момент написания текста он занимает 2095-е место в лайв-списке Forbes с состоянием 1,5 млрд долларов.

Келли Наварро не так известна, как муж, но Эмма называет ее «дамой из закулисья, благодаря которой все происходит». Вместе с Беном она создала некоммерческий образовательный проект Meeting Street Schools. Он включает пять школ в Южной Каролине, где сейчас обучаются две тысячи детей. В 2020-м они открыли стипендиальный фонд для студентов, а год спустя пожертвовали 1,25 млн Университету Чарлстона. Келли часто можно увидеть на матчах дочери.

У Келли и Бена четверо детей: Эмма, Мэгги, Эрл и Оуэн. Старшие братья Эммы тоже играют в теннис – отец хотел, чтобы он стал для них семейным спортом.

«Как болельщик, отец и владелец бизнеса могу сказать, что теннис очень многое дал нашей семье, – считает Наварро. – Юниорский теннис научил наших детей трудиться; дружить, вместе преодолевая трудности; справляться с разочарованиями, поражениями, а иногда и с несправедливостью».

Барбора Крейчикова

Мама девятой ракетки мира была врачом, а папа – учителем. Барбора очень привязана к семье. Возвращаясь в Чехию, она старается как можно больше времени проводить с близкими.

«Семья – это фундамент не только в спорте, но и в жизни в целом. Родители столько мне дали, без них я бы никогда не добилась таких успехов. Именно благодаря их преданности я оказалась там, где я сейчас. Со временем я все поняла и очень им благодарна», – говорит Крейчикова.

Мама Крейчиковой проводила на кортах много времени. Сначала она водила на теннис одного из старших братьев Барборы. Он не стал спортсменом, получил инженерное образование, а теперь, как мама, работает в медицине.

Чтобы вырастить теннисистку, нужны инвестиции в тренировки и путешествия. Пока Барборе не исполнилось 15-16 лет, семья ездила по Европе на машине. Крейчиковы не останавливались в гостиницах: чтобы сэкономить, они спали в палатке. «Я воспринимала это как приключение, как своеобразный поход и считала, что это даже лучше, чем жить в гостинице», – вспоминает Барбора.

Родители всегда поддерживали Крейчикову, но у них не было опыта в профессиональном теннисе. Мама уговорила Барбору обратиться за помощью к Яне Новотне: они просто позвонили в дверь ее дома. Встреча с легендарной чемпионкой перевернула карьеру Крейчиковой.

Сейчас родители на пенсии, они продолжают жить в городке Иванчице, где родилась Барбора. У них дом с садом, и пару лет назад они завели собаку.

Крейчиковы редко бывают на матчах дочери. Впервые они пришли в ее ложу на парный финал «Уимблдона»-2022. «Мне пришлось их умолять, они считали, что могут меня сглазить», – рассказала Барбора. В итоге Крейчикова с Катериной Синяковой легко обыграли Элизу Мертенс и Чжан Шуай.

Мария Саккари

Родителей Марии Саккари зовут Анжелики и Костас Саккарис.

Мама – бывшая теннисистка, финалистка одного турнира WTA. Анжелики Канеллопулу была 43-й ракеткой мира и дважды выходила в третий круг «Ролан Гаррос». В 1983-м, когда Анжелики было 18 лет, она снялась в рекламе дезодорантов Rexona, и Олимпийский комитет Греции пожизненно ее дисквалифицировал. Вскоре Канеллопулу перешла в профессионалы, и решение отменили.

Отец Анжелики Димитриос тоже был теннисистом. «Теннис выбрал меня. Отец был спортсменом, а потом тренером. Я пришла к нему на корт, споткнулась, и, чтобы не я не расплакалась, он дал мне мяч. Тогда он и разглядел мой талант», – вспоминает Канеллопулу.

Мария только в 11 лет узнала, что мама была теннисисткой. Саккари начала играть, потому что ей нравилось смотреть, как играет брат. «Когда дочка объявила, что хочет заниматься теннисом профессионально, я запаниковала. Мне этого не хотелось, потому что я знала, какие трудности ждут ее на пути к успеху», – вспоминает Анжелики. Мария рада, что в семье есть человек, который играл на профессиональном уровне. Мама понимает, что игроки чувствуют на корте, знает, как поддержать, и может дать совет. Анжелики всегда говорит дочке, что нужно получать удовольствие от тенниса, потому что карьера очень коротка.

Канеллопулу закончила в 1991-м, в 25 лет, когда была 120-й ракеткой мира. Она вышла замуж за Саккариса, родила первого ребенка и в 1994-м была избрана в муниципалитет Афин. Анжелики проработала там шесть лет, в итоге став заместителем мэра.

Костас Саккарис в 1982-м он основал медиабизнес. В 1990-е его компания Victory была самой активной независимой звукозаписывающей компанией Греции, они купили концертные записи оперной дивы Марии Каллас. В 2000-е Victory стала заниматься DVD и получила эксклюзивные права на выпуск дисков с хайлайтами Олимпиады в Афинах. Потом они начали активно продвигать турецкие сериалы: «Тысяча и одна ночь» «Великолепный век», «Незабываемый». В 2011-м Саккарис запустил круглосуточный канал с классикой греческого кино.

10-15 лет назад ежегодный оборот компании составлял 7,5 млн евро, но потом появились проблемы. В 2022-м оборот составил 114 тысяч евро при убытках в 52 тысячи евро и накопленных убытках в 1,2 млн евро.

В конце 2023-го Саккарис получил лицензию на онлайн-гэмблинг (одним из основных акционеров компании значится не Костас, а его сын Яннис).

Эмма Наварро – дочь миллиардера. А теперь еще ворвалась в 1/2 US Open и топ-10

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Brett Carlsen, Luke Hales, Jamie Squire, Julian Finney; instagram.com /juliya_sabalenka, lenarybakina, candigauff, emma_navarro48, angelikikanellopoulou