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Надаль снялся с Кубка Лэйвера

Рафаэль Надаль пропустит Кубок Лэйвера.

«Я очень разочарован тем, что не смогу сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине на следующей неделе.

Это командные соревнования, и чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить», – прокомментировал испанец. пообещав болеть за команду на расстоянии.

Выставочный турнир пройдет 20-22 сентября.

Кто заменит испанца, пока не сообщается.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @LaverCup
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoКубок Лэйвера
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