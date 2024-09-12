Надаль снялся с Кубка Лэйвера

Рафаэль Надаль пропустит Кубок Лэйвера.

«Я очень разочарован тем, что не смогу сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине на следующей неделе.

Это командные соревнования, и чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить», – прокомментировал испанец. пообещав болеть за команду на расстоянии.

Выставочный турнир пройдет 20-22 сентября.

Кто заменит испанца, пока не сообщается.