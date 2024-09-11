Соболенко о праздновании титула US Open: «Было много «Маргарит»

Арина Соболенко и Янник Синнер рассказали, как отпраздновали победу на US Open.

В: Как вы отпраздновали победу?

ЯС: Можешь начать первой (улыбается).

АС: (смеется) Мы провели время с командой – веселились, пили, ели вкусную еду. Нам надо было почувствовать это облегчение.

В: «Маргарита»?

АС: Много «Маргарит» (улыбается) .

В: Тогда мы рады, что ты вообще здесь!

ЯС: Думаю, я отпраздновал немного дешевле (смеется) . Мне всегда нравилось праздновать едой, я ее люблю, даже если я выгляжу [худым]. Мне нравятся гамбургеры, картошка фри. Конечно, мы и иначе праздновали, но я окружаю себя...

АС: Мне неудобно, что я сказала... (смеется)

В: Ты была собой!