Соболенко о праздновании титула US Open: «Было много «Маргарит»
Арина Соболенко и Янник Синнер рассказали, как отпраздновали победу на US Open.
В: Как вы отпраздновали победу?
ЯС: Можешь начать первой (улыбается).
АС: (смеется) Мы провели время с командой – веселились, пили, ели вкусную еду. Нам надо было почувствовать это облегчение.
В: «Маргарита»?
АС: Много «Маргарит» (улыбается).
В: Тогда мы рады, что ты вообще здесь!
ЯС: Думаю, я отпраздновал немного дешевле (смеется). Мне всегда нравилось праздновать едой, я ее люблю, даже если я выгляжу [худым]. Мне нравятся гамбургеры, картошка фри. Конечно, мы и иначе праздновали, но я окружаю себя...
АС: Мне неудобно, что я сказала... (смеется)
В: Ты была собой!
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TODAYshow
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