Берреттини о допинг-скандале Синнера: «Убежден, что это была ошибка»

Маттео Берреттини высказался о допинговом скандале Янника Синнера.

«Думаю, последние месяцы выдались для него трудными. Впечатляет, как он со всем справился. Я уже замечал, что у него изменился взгляд – возможно, в нем было меньше радости. Когда все стало известно, я понял, что за чувства он испытывал. Впечатляет то, каких результатов он добился в этих обстоятельствах.

Мы разговаривали в раздевалке. Смотрели друг другу в глаза, понимая, как трудно ему пришлось. Даже сейчас он прекрасно со всем справляется, в его-то возрасте. Я похвалил его за это. Никто бы не захотел оказаться на его месте. Но я хорошо его знаю и убежден, что это была ошибка».

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