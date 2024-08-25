Берреттини о допинг-скандале Синнера: «Убежден, что это была ошибка»

Теги допинг ATP Маттео Берреттини Янник Синнер Теннис

Маттео Берреттини высказался о допинговом скандале Янника Синнера.

«Думаю, последние месяцы выдались для него трудными. Впечатляет, как он со всем справился. Я уже замечал, что у него изменился взгляд – возможно, в нем было меньше радости. Когда все стало известно, я понял, что за чувства он испытывал. Впечатляет то, каких результатов он добился в этих обстоятельствах.

Мы разговаривали в раздевалке. Смотрели друг другу в глаза, понимая, как трудно ему пришлось. Даже сейчас он прекрасно со всем справляется, в его-то возрасте. Я похвалил его за это. Никто бы не захотел оказаться на его месте. Но я хорошо его знаю и убежден, что это была ошибка».

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19 комментариев
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Маттео, остановись, сейчас разрыдаюсь
Бедный Янник..
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Еще бы Итальянец сказал другое🤦🏻‍♂️
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Показатель выражения глаз- это действительно существенно для определения честности человека((
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Бедный Янник, как он смог после такого вообще играть?
Сквозь боль и слёзы выходил на корт и играл с допингом.
#ЯМЫСИННЕР!
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Ути, бедненький! Давайте все пожалеем допингиста, ведь ему так тяжело нести ответственность (хотя он её толком даже не нёс) за своё мошенничество. Пацан думал всех облапошить, но что-то пошло не так.
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Жертву не надо из него строить. Бедныйнесчастный не был отстранён, как все до этого
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Ответ Stas Salesov
Маттео, остановись, сейчас разрыдаюсь Бедный Янник..
Врежь ему, Стас, чтоб другим неповадно было вступаться за этого Синнера))
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Что ещё может сказать итальянец про итальянца🤷‍♀️‼️
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Двойная
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У нас тоже многие убеждены, что с Камилой была ошибка, недоразумение или даже диверсия. Но девочке вымотали все нервы и дали максимальную дисквалификацию.
А Синнеру ничего не дали, но большинство тут выражают ему сочувствие. Он вообще-то ничего не потерял. А репутация подмочена, конечно, и не просто так.
+10
-4
+6
Ну и не он справился, а ему очень хорошо помогли. Всем бы так помогали.
+6
0
+6
Ответ Иван Дичковский
Комментарий скрыт
Мне сложно поверить Синнеру. Он взрослый, и должен был следить за тем, чем его массируют. Этот спрей, который прямо наготове держали, очень похож на прикрытие реально принимаемого допинга.
+6
0
+6
Ошибка была принимать или ошибка плохого вывода?
+6
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+5
Ответ Sincere
Ты то как здесь оказался?)))
Прибежал на запах допинга.) Осуждаю всех допингистов не зависимо от вида спорта.
+5
0
+5
Ответ Блинчик
Ути, бедненький! Давайте все пожалеем допингиста, ведь ему так тяжело нести ответственность (хотя он её толком даже не нёс) за своё мошенничество. Пацан думал всех облапошить, но что-то пошло не так.
Ну, пока у него все идет как надо)) Шлем взял, несколько Мастерсов тоже захапал, на 1 место в рейтинге вышел, а что запачкался немного..."Париж стоит мессы"))
+3
0
+3
Ответ olvl
У нас тоже многие убеждены, что с Камилой была ошибка, недоразумение или даже диверсия. Но девочке вымотали все нервы и дали максимальную дисквалификацию. А Синнеру ничего не дали, но большинство тут выражают ему сочувствие. Он вообще-то ничего не потерял. А репутация подмочена, конечно, и не просто так.
То что еще как-то можно простить 15-летней девчонке, сложно простить 23-летнему мужику)) Хотя и к Валиевой есть вопросы...
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Ответ Антон Тимофеев
То что еще как-то можно простить 15-летней девчонке, сложно простить 23-летнему мужику)) Хотя и к Валиевой есть вопросы...
Вопросы в таких случаях всегда есть. Кто спорит.
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