Берреттини о допинг-скандале Синнера: «Убежден, что это была ошибка»
Маттео Берреттини высказался о допинговом скандале Янника Синнера.
«Думаю, последние месяцы выдались для него трудными. Впечатляет, как он со всем справился. Я уже замечал, что у него изменился взгляд – возможно, в нем было меньше радости. Когда все стало известно, я понял, что за чувства он испытывал. Впечатляет то, каких результатов он добился в этих обстоятельствах.
Мы разговаривали в раздевалке. Смотрели друг другу в глаза, понимая, как трудно ему пришлось. Даже сейчас он прекрасно со всем справляется, в его-то возрасте. Я похвалил его за это. Никто бы не захотел оказаться на его месте. Но я хорошо его знаю и убежден, что это была ошибка».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
Бедный Янник..
Сквозь боль и слёзы выходил на корт и играл с допингом.
#ЯМЫСИННЕР!
А Синнеру ничего не дали, но большинство тут выражают ему сочувствие. Он вообще-то ничего не потерял. А репутация подмочена, конечно, и не просто так.