Рейтинг WTA. Пегула стала №3, Гауфф опустилась на 6-ю строчку, Наварро впервые вошла в топ-10, Бадоса вернулась в топ-20
Финалистка US Open Джессика Пегула стала третьей ракеткой мира
Полуфиналистка Эмма Наварро дебютировала как №8. Паула Бадоса вернулась в топ-20, Камилла Рахимова – в топ-100 и поднялась на 89-ю строчку.
Коко Гауфф опустилась на три строчки и стала №6.
Анна Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира.
Положение на 9 сентября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10885
|2 (3)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8716
|3 (6)
|Джессика Пегула (США)
|6220
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5871
|5 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5398
|6 (3)
|Коко Гауфф (США)
|4983
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3980
|8 (12)
|Эмма Наварро (США)
|3810
|9 (8)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|3631
|10 (9)
|Мария Саккари (Греция)
|3621
|12 (10)
|Алена Остапенко (Латвия)
|3008
|13 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2803
|14 (15)
|Анна Калинская (Россия)
|2772
|15 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2720
|16 (17)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2581
|17 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2571
|20 (29)
|Паула Бадоса (Испания)
|2325
|23 (23)
|Мирра Андреева (Россия)
|2153
|24 (14)
|Мэдисон Киз (США)
|2077
|25 (27)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2021
|31 (31)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1778
|33 (22)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|2325
|36 (38)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1517
|42 (46)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1308
|62 (80)
|Яфань Ван (Китай)
|991
|65 (39)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|951
|76 (96)
|Сара Эррани (Италия)
|888
|68 (75)
|Эрика Андреева (Россия)
|932
|70 (84)
|Каролин Возняцки (Дания)
|908
|75 (88)
|Наоми Осака (Япония)
|894
|79 (81)
|Анна Блинкова (Россия)
|861
|89 (104)
|Камилла Рахимова (Россия)
|812
Опубликовано: Алёна Майорова
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