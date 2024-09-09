Рейтинг WTA. Пегула стала №3, Гауфф опустилась на 6-ю строчку, Наварро впервые вошла в топ-10, Бадоса вернулась в топ-20

Финалистка US Open Джессика Пегула стала третьей ракеткой мира

Полуфиналистка Эмма Наварро дебютировала как №8. Паула Бадоса вернулась в топ-20, Камилла Рахимова – в топ-100 и поднялась на 89-ю строчку.

Коко Гауфф опустилась на три строчки и стала №6.

Анна Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира.

PIF WTA Rankings

Положение на 9 сентября 2024