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  • Рейтинг WTA. Пегула стала №3, Гауфф опустилась на 6-ю строчку, Наварро впервые вошла в топ-10, Бадоса вернулась в топ-20
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Рейтинг WTA. Пегула стала №3, Гауфф опустилась на 6-ю строчку, Наварро впервые вошла в топ-10, Бадоса вернулась в топ-20

Финалистка US Open Джессика Пегула стала третьей ракеткой мира

Полуфиналистка Эмма Наварро дебютировала как №8. Паула Бадоса вернулась в топ-20, Камилла Рахимова – в топ-100 и поднялась на 89-ю строчку.

Коко Гауфф опустилась на три строчки и стала №6.

Анна Калинская обновила личный рекорд и стала 14-й ракеткой мира.

PIF WTA Rankings

Положение на 9 сентября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10885
2 (3) Арина Соболенко (Беларусь) 8716
3 (6) Джессика Пегула (США) 6220
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5871
5 (5) Жасмин Паолини (Италия) 5398
6 (3) Коко Гауфф (США) 4983
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3980
8 (12) Эмма Наварро (США) 3810
9 (8) Барбора Крейчикова (Чехия) 3631
10 (9) Мария Саккари (Греция) 3621
12 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3008
13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2803
14 (15) Анна Калинская (Россия) 2772
15 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2720
16 (17) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2581
17 (18) Диана Шнайдер (Россия) 2571
20 (29) Паула Бадоса (Испания) 2325
23 (23) Мирра Андреева (Россия) 2153
24 (14) Мэдисон Киз (США) 2077
25 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2021
31 (31) Екатерина Александрова (Россия) 1778
33 (22) Маркета Вондроушова (Чехия) 2325
36 (38) Анастасия Потапова (Россия) 1517
42 (46) Вероника Кудерметова (Россия) 1308
62 (80) Яфань Ван (Китай) 991
65 (39) Сорана Кырстя (Румыния) 951
76 (96) Сара Эррани (Италия) 888
68 (75) Эрика Андреева (Россия) 932
70 (84) Каролин Возняцки (Дания) 908
75 (88) Наоми Осака (Япония) 894
79 (81) Анна Блинкова (Россия) 861
89 (104) Камилла Рахимова (Россия) 812
Опубликовано: Алёна Майорова
рейтинги
logoWTA
logoДжессика Пегула
logoАнна Калинская
logoДарья Касаткина
logoПаула Бадоса
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
logoЭмма Наварро
logoЖасмин Паолини
logoКамилла Рахимова
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