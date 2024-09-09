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  • Рейтинг ATP. Джокович выпал из топ-3, Зверев стал второй ракеткой мира, Фриц дебютировал как №7
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Рейтинг ATP. Джокович выпал из топ-3, Зверев стал второй ракеткой мира, Фриц дебютировал как №7

Новак Джокович покинул топ-3 рейтинга ATP

Александр Зверев вернулся на вторую строчку.

Финалист US Open Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира, полуфиналист Джек Дрэйпер – 20-й.

Аслан Карацев выпал из топ-100.

PIF ATP Rankings

Положение на 9 сентября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11180
2 (4) Александр Зверев (Германия) 7075
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6690
4 (2) Новак Джокович (Сербия) 5560
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6475
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4645
7 (12) Тэйлор Фриц (США) 4060
8 (7) Хуберт Хуркач (Польша) 4060
9 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4010
10 (9) Григор Димитров (Болгария) 3965
11 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3655
16 (20) Фрэнсис Тиафу (США) 2560
20 (25) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2315
23 (22) Карен Хачанов (Россия) 1930
24 (28) Алексей Попырин (Австралия) 1825
40 (50) Брэндон Накашима (США) 1295
48 (41) Чжичжэнь Чжан (Китай) 1105
56 (57) Роман Сафиуллин (Россия) 915
61 (60) Павел Котов (Россия) 864
64 (78) Давид Гоффен (Бельгия) 812
77 (62) Ринки Хиджиката (Австралия) 718
91 (108) Франсиско Комесанья (Аргентина) 616
98 (78) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 582
100 (105) Денис Шаповалов (Канада) 560
116 (99) Аслан Карацев (Россия) 508
154 (156) Рафаэль Надаль (Испания) 380
Опубликовано: Алёна Майорова
logoНовак Джокович
рейтинги
logoATP
logoГригор Димитров
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoАслан Карацев
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoРоман Сафиуллин
logoДаниил Медведев
logoХуберт Хуркач
logoКаспер Рууд
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
logoПавел Котов
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