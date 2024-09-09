Рейтинг ATP. Джокович выпал из топ-3, Зверев стал второй ракеткой мира, Фриц дебютировал как №7
Новак Джокович покинул топ-3 рейтинга ATP
Александр Зверев вернулся на вторую строчку.
Финалист US Open Тэйлор Фриц впервые стал седьмой ракеткой мира, полуфиналист Джек Дрэйпер – 20-й.
Аслан Карацев выпал из топ-100.
Положение на 9 сентября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11180
|2 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|7075
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6690
|4 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|5560
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6475
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4645
|7 (12)
|Тэйлор Фриц (США)
|4060
|8 (7)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|4060
|9 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4010
|10 (9)
|Григор Димитров (Болгария)
|3965
|11 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3655
|16 (20)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2560
|20 (25)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2315
|23 (22)
|Карен Хачанов (Россия)
|1930
|24 (28)
|Алексей Попырин (Австралия)
|1825
|40 (50)
|Брэндон Накашима (США)
|1295
|48 (41)
|Чжичжэнь Чжан (Китай)
|1105
|56 (57)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|915
|61 (60)
|Павел Котов (Россия)
|864
|64 (78)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|812
|77 (62)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|718
|91 (108)
|Франсиско Комесанья (Аргентина)
|616
|98 (78)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|582
|100 (105)
|Денис Шаповалов (Канада)
|560
|116 (99)
|Аслан Карацев (Россия)
|508
|154 (156)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|380
Опубликовано: Алёна Майорова
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