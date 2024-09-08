Дэвенпорт о допинг-скандале Синнера: «Решающую роль сыграли деньги, потому что у него больше возможностей платить адвокатам»
Линдсей Дэвенпорт высказалась о допинговом деле Янника Синнера
«Честно говоря, я в шоке, как и большинство людей. Похоже, мы только сейчас узнаем, что происходит за кулисами. Я не знаю, как ему разрешили играть весь год. Это несправедливо к другим игрокам, не ко всем относятся одинаково. Особенно это касается тех, кто стоит ниже в рейтинге. Кажется, решающую роль сыграли деньги, потому что у него больше возможностей оплачивать адвокатов и все необходимое. Итальянец должен был понести ответственность за последствия».
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sportklub
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