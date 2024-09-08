Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?

Середина сезона выдалась для Арины Соболенко очень тяжелой: гибель ее бывшего молодого человека Константина Кольцова, болезнь на «Ролан Гаррос», травма плеча, пропуск «Уимблдона». Но потеряв возможность выступить в Лондоне, белоруска получила возможность долечиться и перезагрузиться.

«Я свежее психологически и готова к работе. Это было необходимо, и я буду готова», – говорила Соболенко перед стартом летнего сезона на харде.

Ей нужно было только набрать форму – и когда она это сделала, стала неудержима.

Начиная с турнира в Цинциннати у нее 12 побед подряд, по ходу которых она отдала всего один сет. И на US Open Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере.

В финале Арина победила Джессику Пегулу – 7:5, 7:5.

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В этом финале больше всего впечатлили две вещи.

1. Психология Соболенко – ее устойчивость. Как и в прошлом году, она играла финал US Open против американки – а значит, и против трибун. В этот раз крыша над Ареной Артура Эша была закрыта. На корте было очень громко.

Но Соболенко не позволяла себе посыпаться, даже когда ситуация как будто бы для этого складывалась. В первом сете она не подала на партию – но мгновенно перестроилась и все же дожала американку.

Во втором сете она упустила преимущество и была на грани поражения в партии – уступала 4:5 и очень много ошибалась. Но когда это было нужно больше всего, Соболенко вернула стабильность и снова начала доминировать.

С учетом того, что в прошлом году финал против Коко Гауфф белоруска проиграла во многом из-за давления трибун и психологии, ее нынешняя стойкость заслуживает особого уважения.

2. Мы привыкли считать Арину силовой теннисисткой, которая просто сносит соперниц с корта за счет мощи. Но этот финал снова продемонстрировал – она намного больше.

Конечно, мощь – ее база. Но сейчас в игре Соболенко есть очень много надстроек – которые она с умом и своевременно использует.

По ходу финала US Open особенно выделялись две вещи. Во-первых, ее готовность укорачивать – потому что Пегула очень стабильна на задней линии, а это выдергивало ее из комфортной позиции. И Арина могла, например, ее обводить.

Во-вторых, готовность Соболенко бежать к сетке. И в субботу у нее там была отличная реализация – 18 очков в 23 попытках.

Иногда она совмещала укороченные и выходы к сетке.

И важно, например, что три из четырех последних очков в первом сете она выиграла при помощи дропшотов или дропволлей (укороченных ударов с лета). То есть она вовремя прочувствовала, что инструмент работает, и использовала его на высшем уровне.

Это классно.

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В начале года Арина победила на Australian Open – так что в этом сезоне она забрала оба «Больших шлема» на харде. До нее такое удавалось только Штеффи Граф, Монике Селеш, Мартине Хингис и Анжелик Кербер.

В целом два «Шлема» за сезон за последние 10 лет брали только Серена Уильямс, Кербер и Ига Швентек.

Так что Соболенко кует величие.

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Jamie Squire, Al Bello, Matthew Stockman