Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?
Середина сезона выдалась для Арины Соболенко очень тяжелой: гибель ее бывшего молодого человека Константина Кольцова, болезнь на «Ролан Гаррос», травма плеча, пропуск «Уимблдона». Но потеряв возможность выступить в Лондоне, белоруска получила возможность долечиться и перезагрузиться.
«Я свежее психологически и готова к работе. Это было необходимо, и я буду готова», – говорила Соболенко перед стартом летнего сезона на харде.
Ей нужно было только набрать форму – и когда она это сделала, стала неудержима.
Начиная с турнира в Цинциннати у нее 12 побед подряд, по ходу которых она отдала всего один сет. И на US Open Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в сезоне и третий в карьере.
В финале Арина победила Джессику Пегулу – 7:5, 7:5.
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В этом финале больше всего впечатлили две вещи.
1. Психология Соболенко – ее устойчивость. Как и в прошлом году, она играла финал US Open против американки – а значит, и против трибун. В этот раз крыша над Ареной Артура Эша была закрыта. На корте было очень громко.
Но Соболенко не позволяла себе посыпаться, даже когда ситуация как будто бы для этого складывалась. В первом сете она не подала на партию – но мгновенно перестроилась и все же дожала американку.
Во втором сете она упустила преимущество и была на грани поражения в партии – уступала 4:5 и очень много ошибалась. Но когда это было нужно больше всего, Соболенко вернула стабильность и снова начала доминировать.
С учетом того, что в прошлом году финал против Коко Гауфф белоруска проиграла во многом из-за давления трибун и психологии, ее нынешняя стойкость заслуживает особого уважения.
2. Мы привыкли считать Арину силовой теннисисткой, которая просто сносит соперниц с корта за счет мощи. Но этот финал снова продемонстрировал – она намного больше.
Конечно, мощь – ее база. Но сейчас в игре Соболенко есть очень много надстроек – которые она с умом и своевременно использует.
По ходу финала US Open особенно выделялись две вещи. Во-первых, ее готовность укорачивать – потому что Пегула очень стабильна на задней линии, а это выдергивало ее из комфортной позиции. И Арина могла, например, ее обводить.
Во-вторых, готовность Соболенко бежать к сетке. И в субботу у нее там была отличная реализация – 18 очков в 23 попытках.
Иногда она совмещала укороченные и выходы к сетке.
И важно, например, что три из четырех последних очков в первом сете она выиграла при помощи дропшотов или дропволлей (укороченных ударов с лета). То есть она вовремя прочувствовала, что инструмент работает, и использовала его на высшем уровне.
Это классно.
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В начале года Арина победила на Australian Open – так что в этом сезоне она забрала оба «Больших шлема» на харде. До нее такое удавалось только Штеффи Граф, Монике Селеш, Мартине Хингис и Анжелик Кербер.
В целом два «Шлема» за сезон за последние 10 лет брали только Серена Уильямс, Кербер и Ига Швентек.
Так что Соболенко кует величие.
Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Jamie Squire, Al Bello, Matthew Stockman
камон
В этом матче всё было более, чем показательно: Пегула ГОРАЗДО играла лучше новыми, а Сабаленка -- старыми.
Судите сами:
Геймы 1-3 (новые): 2:1 в пользу Пегулы с брейком.
Геймы 4-7 (старые): 0:4 Сабаленка.
Геймы 8-10 (новые): 3:0 Пегула
Геймы 11-12 первого сета и 1-4 второго (старые): 1:5 Сабаленка,
Геймы 5-8 второго сета (новые): 4:0 Пегула
Геймы 9-12 второго сета (старые): 0:4 Сабаленка.
Всего: 9:1 на новых у Пегулы, 1:13 на старых у Арины. (Деление, конечно, условное, можно один-два гейма перекинуть, но суть ясна).
Если бы мячи менялии почаще, Пегула бы, наверно, выиграла. :)
С чем это связанно - как думаете ? ( сорри , саммому лень думать , поздно уже , спать хочется ))))