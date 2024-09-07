Киченок отложила свадьбу из-за US Open
Людмила Киченок и Алена Остапенко в пятницу выиграли титул US Open в парном разряде.
«Мой парень мог стать в среду моим мужем, но этого не случилось. У нас была запись, но мы отложили свадьбу из-за того, что у нас был полуфинал», – сказала украинка.
Киченок должна была выйти замуж за Стаса Хмарского, тренера Остапенко.
Опубликовано: Алёна Майорова
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