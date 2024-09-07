Киченок отложила свадьбу из-за US Open

Людмила Киченок и Алена Остапенко в пятницу выиграли титул US Open в парном разряде.

«Мой парень мог стать в среду моим мужем, но этого не случилось. У нас была запись, но мы отложили свадьбу из-за того, что у нас был полуфинал», – сказала украинка.

Киченок должна была выйти замуж за Стаса Хмарского, тренера Остапенко.