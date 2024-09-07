Синнер о слабых сторонах: «Это игра у сетки и выбор ударов»

Янник Синнер рассказал, в чем хочет прибавить

– Джек [Дрэйпер] сказал, что ваша единственная слабая сторона в том, что вы слишком хороший. Что вы об этом думаете?

– Это неправда (улыбается). Мы знаем друг друга очень хорошо, мы играли пару. Иногда мы подсказываем друг другу по тактике, например, когда встречаемся с некоторыми игроками. Иногда он спрашивает у меня совета, а я говорю пару вещей, которые можно попробовать. Конечно, я правда, а он левша, поэтому все иначе.

Вне корта мы оба милые. Мы хорошие друзья. Но на корте мы стараемся показывать хороший теннис – думаю, этого и ждут болельщики.

В чем моя слабость? (улыбается) Точно в игре у сетки. Иногда я упускаю мячи с лета. Еще это выбор ударов, мне кажется, в какие-то моменты я мог бы сыграть лучше. Ну и еще какие-то маленькие детали, из-за которых на высоком уровне появляется большая разница.

Конечно, мы с командой знаем все эти моменты, которые надо улучшать. Например, сегодня следовало бы почаще выходить к сетке и все такое. Но это вопрос времени, это же не магия. Что-то приходится преодолевать. Я проигрывал матчи, делая правильные вещи, а иногда побеждал, делая неправильные. Так что всегда надо говорить с командой и пытаться найти баланс.

Я уверен, что мне есть где прибавить.