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Демин ушел из академии Надаля

Экс-первая ракетка мира среди юниоров Ярослав Демин рассказал, что покинул академию Рафаэля Надаля в Манакоре.

«В данный момент я нахожусь в Испании, в Барселоне. Не в академии Надаля на Мальорке: я ушел оттуда. Так получилось, к сожалению. Обстоятельства так сложились, и мне пришлось. Теперь я в Барселоне – в новой академии. Мне кажется, что здесь, в академии TEC Carles Ferrer Salat, условия лучше. Здесь главный Альберт Коста. Это не его академия – он как главный тренер. Владелец здесь миллиардер, и он спонсирует эту академию.

В Испании много мест [для тренировок], но пригласили меня, и самые лучшие условия тут на данный момент. Из академии Надаля я ушел, потому что там не было тренеров. Они закреплены за каждым игроком, а получилось так, что я одного тренера выбрал, но он ушел к другому игроку. И мне пришлось уйти. Здесь у меня личный тренер – и еще несколько, которые помогают.

В первый день, когда я приехал, с Фисом тренировался. Очень много игроков приезжает. Сегодня с Каррено-Бустой начал тренироваться», – сказал Демин в эфире BetBoom Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Betboom Tennis
logoATP
Ярослав Демин
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