Соболенко и Пегула в финале US Open сыграют восьмой раз

Арина Соболенко и Джессика Пегула в субботу разыграют титул на US Open.

Это будет восьмая встреча между ними. Сейчас Соболенко ведет 5:2. На харде счет – 3:2.

Перед US Open белоруска победила Пегулу в финале в Цинциннати.