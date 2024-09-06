Соболенко и Пегула в финале US Open сыграют восьмой раз
Арина Соболенко и Джессика Пегула в субботу разыграют титул на US Open.
Это будет восьмая встреча между ними. Сейчас Соболенко ведет 5:2. На харде счет – 3:2.
Перед US Open белоруска победила Пегулу в финале в Цинциннати.
Опубликовал: Павел Ниткин
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