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Джек Дрэйпер: «Синнер – невероятно добрый, искренний и веселый человек, и это важнее, чем быть великолепным игроком»

Джек Дрэйпер рассказал о дружбе с Янником Синнером

Они встретятся в полуфинале US Open. Единственную личную встречу – в Queen’s Club в 2021-м – выиграл британец.

«Впервые я встретил Янника на турнире до 18 лет, и, кажется, я играл против него пару на юниорском турнире ITF. Мы не были знакомы, но было удивительно следить за его продвижением, потому что он не входил в число лучших юниоров.

Я помню пару против него: мы решили играть на него, потому что он был не самым сильным соперником.

Я наблюдал за его прогрессом от победы на «Челленджере» в Бергамо до быстрого попадания в топ-20, когда все мы были 300-ми или 400-ми в мире. Я наблюдал за ним и считаю, что он очень воспитанный, замечательный парень, приносит пользу нашему спорту и невероятно играет.

С тех пор как я пришел в тур, мы видимся в раздевалках, часто здороваемся друг с другом, переписываемся. Мы молоды, и у нас невероятно напряженный вид спорта, в котором много эмоциональных взлетов и падений, сложных моментов.

Мы стали писать друг другу, когда случалось что-то плохое или хорошее, и в итоге сыграли в паре в Монреале. Мне понравилось быть с ним на корте. Было странно играть с настолько сильным партнером. Мы здорово выступили. Надеюсь, получится сыграть с ним еще раз.

Он невероятно добрый, искренний и веселый человек, и это важнее, чем быть великолепным игроком, но он еще и невероятный теннисист и приносит пользу спорту».

Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
logoATP
logoCanadian Open
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
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