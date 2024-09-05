Дрэйпер отдал 36 геймов на пути в полуфинал US Open. За последние 40 лет только Лендл и Джокович проигрывали меньше
22-летний британец Джек Дрэйпер на US Open впервые в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема».
По ходу турнира он не отдал ни сета и проиграл всего 36 геймов. За последние 40 лет только два теннисиста доходили до полуфинала в Нью-Йорке, отдав меньше геймов:
● Иван Лендл в 1987-м (34);
● Новак Джокович в 2013-м (33), 2012-м (32) и 2016-м (27).
В 1/2 Дрэйпер сыграет с Даниилом Медведевым или Янником Синнером.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
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