Дрэйпер отдал 36 геймов на пути в полуфинал US Open. За последние 40 лет только Лендл и Джокович проигрывали меньше

22-летний британец Джек Дрэйпер на US Open впервые в карьере вышел в полуфинал «Большого шлема».

По ходу турнира он не отдал ни сета и проиграл всего 36 геймов. За последние 40 лет только два теннисиста доходили до полуфинала в Нью-Йорке, отдав меньше геймов:

● Иван Лендл в 1987-м (34);

● Новак Джокович в 2013-м (33), 2012-м (32) и 2016-м (27).

В 1/2 Дрэйпер сыграет с Даниилом Медведевым или Янником Синнером .