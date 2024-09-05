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Бывшая 367-я ракетка мира Эндара и еще четыре игрока дисквалифицированы за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало еще пять игроков по делу о преступном синдикате в Бельгии, который занимался организацией договорных матчей.

Ранее глава синдиката Григор Саргсян получил пять лет тюрьмы, а ряд теннисистов – длительные дисквалификации.

Новые пять фигурантов признали вину и не стали обжаловать наказание. Обвинения в их адрес касаются матчей 2017-го или 2018 года и связаны с манипуляцией результатами, содействием ставкам, получением денег за недостаточное старание, а также с несообщением о случаях коррупции.

Эквадорец Иван Эндара (36 лет, бывший №367 в мире) и мексиканцы Маурисио Резендис Домингес (29 лет, бывший №1305) и Рауль Исаиас Росас-Зарур (35 лет, бывший №1425) дисквалифицированы на пять лет и оштрафованы на 15 тысяч долларов каждый.

Мексиканец Ивар Арамбуру Контрерас (30 лет, бывший №1244) дисквалифицирован на два года и два месяца и оштрафован на 44 тысячи долларов, из них 30,8 – условно.

Мексиканец Айтор Арамбуру Контрерас (32 года, бывший №1663) дисквалифицирован на один год и 10 месяцев и оштрафован на 36 тысяч долларов, из них 25,2 – условно.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ITIA
ITF
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