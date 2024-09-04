Сегодня день рождения Аслана Карацева

Сегодня исполняется 31 год 99-й ракетке мира Аслану Карацеву.

Карацев – чемпион трех одиночных турниров ATP и финалист еще двух. В 2021-м он победил вместе с Андреем Рублевым на парном турнире в Дохе.

Карацев – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в паре с Еленой Весниной. В составе сборной он выиграл Кубок Дэвиса-2021.

Также россиянин – полуфиналист Australian Open-2021. На других «Шлемах» он не проходил дальше третьего круга.

Наивысшая позиция Карацева в рейтинге – №14. Он занимал ее в феврале 2022-го.