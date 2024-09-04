Сегодня день рождения Аслана Карацева
Сегодня исполняется 31 год 99-й ракетке мира Аслану Карацеву.
Карацев – чемпион трех одиночных турниров ATP и финалист еще двух. В 2021-м он победил вместе с Андреем Рублевым на парном турнире в Дохе.
Карацев – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в паре с Еленой Весниной. В составе сборной он выиграл Кубок Дэвиса-2021.
Также россиянин – полуфиналист Australian Open-2021. На других «Шлемах» он не проходил дальше третьего круга.
Наивысшая позиция Карацева в рейтинге – №14. Он занимал ее в феврале 2022-го.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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