Соболенко о Федерере на ее матче: «Уверена, что он пришел посмотреть мужчин, но все равно подумала: «Нужно играть так, чтобы ему понравилось»
Арина Соболенко отреагировала на появление Роджера Федерера на ее четвертьфинале
Во вторник швейцарец посмотрел оба матча вечерней сессии US Open. В первом Соболенко победила Циньвэнь Чжэн, во втором Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова.
«Я видела его на большом экране. Уверена, что он пришел посмотреть Тиафу и Димитрова, но я все равно подумала: «Нужно играть в свой лучший теннис, чтобы ему понравилось. Нужно проявить себя, показать, как я умею играть слайсами, выходить к сетке и все такое». (Смеется.) Да, это был приятный момент. Приятно, что он пришел».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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