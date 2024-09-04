Соболенко о Федерере на ее матче: «Уверена, что он пришел посмотреть мужчин, но все равно подумала: «Нужно играть так, чтобы ему понравилось»

Арина Соболенко отреагировала на появление Роджера Федерера на ее четвертьфинале

Во вторник швейцарец посмотрел оба матча вечерней сессии US Open . В первом Соболенко победила Циньвэнь Чжэн , во втором Фрэнсис Тиафу – Григора Димитрова .

«Я видела его на большом экране. Уверена, что он пришел посмотреть Тиафу и Димитрова, но я все равно подумала: «Нужно играть в свой лучший теннис, чтобы ему понравилось. Нужно проявить себя, показать, как я умею играть слайсами, выходить к сетке и все такое». (Смеется.) Да, это был приятный момент. Приятно, что он пришел».