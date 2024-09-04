Фриц шестой раз победил соперника из топ-5 и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»

Тэйлор Фриц в четвертьфинале US Open победил четвертую ракетку мира Александра Зверева – 7:6(2), 3:6, 6:4, 7:6(3).

Американец шестой раз в карьере обыграл соперника из топ-5, теперь его баланс побед и поражений – 6:21.

Фриц – прошлогодний четвертьфиналист US Open. Он впервые вышел в полуфинал «Большого шлема», где сыграет с Григором Димитровым или Фрэнсисом Тиафу.