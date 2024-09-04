Фриц шестой раз победил соперника из топ-5 и впервые вышел в полуфинал «Большого шлема»
Тэйлор Фриц в четвертьфинале US Open победил четвертую ракетку мира Александра Зверева – 7:6(2), 3:6, 6:4, 7:6(3).
Американец шестой раз в карьере обыграл соперника из топ-5, теперь его баланс побед и поражений – 6:21.
Фриц – прошлогодний четвертьфиналист US Open. Он впервые вышел в полуфинал «Большого шлема», где сыграет с Григором Димитровым или Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости