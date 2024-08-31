Фриц вышел во вторую неделю на всех «Шлемах» в этом сезоне

Тэйлор Фриц в третьем круге US Open обыграл Франсиско Комесанью – 6:3, 6:4, 6:2.

Американец вышел во вторую неделю на всех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Он проиграл в 1/4 финала на Australian Open и «Уимблдоне » и в 1/8 – на «Ролан Гаррос ».

До этого сезона у Фрица было три выхода во вторую неделю «Шлемов» за всю карьеру.

Дальше он поборется с Каспером Руудом .