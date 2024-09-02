Фриц о четвертьфинале US Open: «Я на том этапе, когда очень хочется большего»
Тэйлор Фриц прокомментировал выход в четвертьфинал US Open
Американец победил Каспера Рууда и теперь встретится с Александром Зверевым.
Фриц никогда не проходил дальше четвертьфинала на «Больших шлемах».
«Думаю, в прошлом я был бы очень, очень рад четвертьфиналу. Сейчас я тоже рад – но не в том случае, если я здесь и остановлюсь.
Я на том этапе, когда очень хочется большего».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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