Фриц о четвертьфинале US Open: «Я на том этапе, когда очень хочется большего»

Тэйлор Фриц прокомментировал выход в четвертьфинал US Open

Американец победил Каспера Рууда и теперь встретится с Александром Зверевым.

Фриц никогда не проходил дальше четвертьфинала на «Больших шлемах».

«Думаю, в прошлом я был бы очень, очень рад четвертьфиналу. Сейчас я тоже рад – но не в том случае, если я здесь и остановлюсь.

Я на том этапе, когда очень хочется большего».