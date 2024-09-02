Матч Циньвэнь Чжэн и Векич стал самым поздним женским матчем в истории US Open
Матч четвертого круга между Циньвэнь Чжэн и Донной Векич завершился в 02:15 по нью-йоркскому времени и стал самым поздним в истории US Open.
Самый поздний мужской матч провели в 2022-м – тогда Карлос Алькарас и Янник Синнер закончили четвертьфинал в 02:50.
Опубликовано: Алёна Майорова
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