Матч Циньвэнь Чжэн и Векич стал самым поздним женским матчем в истории US Open

Матч четвертого круга между Циньвэнь Чжэн и Донной Векич завершился в 02:15 по нью-йоркскому времени и стал самым поздним в истории US Open .

Самый поздний мужской матч провели в 2022-м – тогда Карлос Алькарас и Янник Синнер закончили четвертьфинал в 02:50.