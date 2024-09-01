Бадоса о том, что первые два гейма с Ван длились 17 минут: «Было так влажно. Я такая: «Кажется, я тут сегодня умру». Но я знала, что оно того стоит»
Паула Бадоса прокомментировала победу над Яфань Ван на US Open
Она обыграла китаянку в четвертом круге – 6:1, 6:2.
«Матч только начался, и сразу пошла битва. Я помню, как посмотрела на часы: всего два гейма, а уже 17 минут. И было так влажно. Я такая: «Кажется, я тут сегодня умру» (смеется). Но я знала, что оно того стоит. В тот момент я подумала: «Она сильна, но я сильнее. Если придется провести здесь три часа, я готова».
Я знала, что должна играть агрессивно и атаковать, и это сработало. Я уверена в себе и потрясающе чувствую себя на этом корте благодаря вашей поддержке, ребята. Это просто невероятно», – сказала Бадоса в послематчевом интервью.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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