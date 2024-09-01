Путинцева извинилась за ситуацию с болдевочкой: «Я погрузилась в мысли и не замечала, что происходит и кто подает мне мячи»

Юлия Путинцева извинилась за поведение в матче третьего круга на US Open

«Я прошу прощения за то, как повела себя с болдевочкой, когда она подавала мне мячи.

Честно говоря, дело было не в ней. Я была очень зла на себя, потому что не выиграла гейм на брейк-поинте. Это меня настолько опустошило, что я погрузилась в мысли и не замечала, что происходит и кто подает мне мячи... Все болдети потрясающе работали, как и всегда🫶🏼», – написала Путинцева.

Казахстанка проиграла Жасмин Паолини со счетом 3:6, 4:6.