Мухова о выходе в 4-й круг US Open: «Перед началом турнира я не знала, чего ожидать»

Каролина Мухова прокомментировала выход в четвертый круг US Open

Чешка обыграла Анастасию Потапову – 6:4, 6:2. За выход в четвертьфинал она поборется с Жасмин Паолини.

«Путь длинный, это целый год. Конечно, сейчас я в другом положении по сравнению с прошлым годом. Честно говоря, даже сравнивать не хочется. Но путь был тернистым. После операции я не знала, смогу ли играть, так что просто рада, что я здесь, у меня нет боли и я могу играть.

Перед началом турнира я не знала, чего ожидать. В этом году я не играла много турниров, так что старалась сконцентрироваться на первом матче – он всегда самый сложный.

Очень, очень благодарна и рада, что вышла в четвертый круг».