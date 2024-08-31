Самсонова вышла в 1/8 финала US Open второй раз в карьере

Людмила Самсонова в третьем круге US Open победила Эшлин Крюгер – 6:1, 6:1.

Россиянка второй раз выходит во вторую неделю US Open, первый был в 2022-м. Четвертый круг – ее лучший результат на «Больших шлемах».

Дальше Самсонова сыграет с Игой Швентек или Анастасией Павлюченковой.