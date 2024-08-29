Самсонова отыграла подачу на матч у Бузковой и вышла в третий круг на третьем ТБШ подряд

16-я ракетка мира Людмила Самсонова победила Мари Бузкову во втором круге US Open – 3:6, 7:6(1), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Во втором сете россиянка уступала 2:5. При счете 3:5 она отыграла подачу на матч.

Самсонова вышла в третий раунд на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Дальше она сыграет с Эшлин Крюгер.