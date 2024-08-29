Самсонова отыграла подачу на матч у Бузковой и вышла в третий круг на третьем ТБШ подряд
16-я ракетка мира Людмила Самсонова победила Мари Бузкову во втором круге US Open – 3:6, 7:6(1), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
Во втором сете россиянка уступала 2:5. При счете 3:5 она отыграла подачу на матч.
Самсонова вышла в третий раунд на третьем турнире «Большого шлема» подряд. Дальше она сыграет с Эшлин Крюгер.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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