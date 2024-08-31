Арина Соболенко: «Оказалось, что я могу бояться. Но это не страх перед соперницей или страх поражения, а просто страх получить травму»

Арина Соболенко высказалась о физических проблемах, с которыми столкнулась летом

«Это была катастрофа. Из-за того, что в нужный момент я не сделала паузу в итоге я травмировалась. Я думала, что единственный способ справиться с трудностями – это просто двигаться дальше, концентрироваться на работе. Сама того не понимая, я себя слишком перегружала.

Оказалось, что я могу бояться. Но это не страх перед соперницей или страх поражения, а просто страх получить травму. Я считала себя достаточно стойкой, чтобы вернуться и об этом не думать. Но получилось иначе: ты не хочешь снова травмироваться и выбыть из строя. Даже если это всего пара недель, это может отразиться на твоем рейтинге, на твоем положении в теннисе, на уверенности на корте.

Мне кажется, что я наконец пришла в норму и не боюсь. С каждым матчем я чувствую себя все лучше».