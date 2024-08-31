Впервые с 2002-го Большая тройка не взяла ни одного «Шлема» в сезоне

Новак Джокович проиграл в третьем круге US Open .

Таким образом, впервые с 2002-го ни одного «Шлема» за сезон не выиграла Большая тройка мужского тенниса – Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер .

В 2002-м Australian Open выиграл Томас Юханссон, «Ролан Гаррос » – Альберт Коста, «Уимблдон » – Ллейтон Хьюитт , а US Open – Пит Сампрас .

Федерер выиграл первый «Шлем» в 2003-м, а последний – в 2018-м. Надаль взял первый титул в 2005-м, а последний – в 2022-м. Джокович выиграл первый трофей в 2008.

Что поражение Джоковича значит для истории? И для Рублева с Медведевым?