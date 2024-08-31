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Впервые с 2002-го Большая тройка не взяла ни одного «Шлема» в сезоне

Новак Джокович проиграл в третьем круге US Open.

Таким образом, впервые с 2002-го ни одного «Шлема» за сезон не выиграла Большая тройка мужского тенниса – Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

В 2002-м Australian Open выиграл Томас Юханссон, «Ролан Гаррос» – Альберт Коста, «Уимблдон» – Ллейтон Хьюитт, а US Open – Пит Сампрас.

Федерер выиграл первый «Шлем» в 2003-м, а последний – в 2018-м. Надаль взял первый титул в 2005-м, а последний – в 2022-м. Джокович выиграл первый трофей в 2008.

Что поражение Джоковича значит для истории? И для Рублева с Медведевым?

Опубликовал: Павел Ниткин
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoЛлейтон Хьюитт
logoПит Сампрас
logoAustralian Open
logoUS Open
logoУимблдон
logoРолан Гаррос
logoТомас Юханссон
logoАльберт Коста
logoАндрей Рублев
logoДаниил Медведев
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